Londres se prepara para una operación de seguridad enorme antes del funeral de la reina Isabel

Symon Hill, de Oxford, le dijo a CNN cómo fue arrestado agresivamente después de gritar “no es mi rey” en una ceremonia que proclamó el ascenso al trono de Carlos III. Dijo que se había quedado “atónito” después de que “intervino la policía, me agarró, me esposó y me puso en la parte trasera de una camioneta de la policía”.

La ciudad ya ha visto multitudes sin precedentes viendo el funeral oficial, que durará hasta las 6:30 a.m. (1:30 a.m. ET) del lunes, solo unas horas antes de que comience la procesión fúnebre a la Abadía de Westminster. La gran cantidad de personas hizo que las filas se detuvieran temporalmente el viernes.

