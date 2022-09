El Mundial de Qatar, cada vez más cerca: los partidos de preparación de Argentina, México, España y más

urielblanco

(CNN Español) — El Mundial de la FIFA Qatar 2022 se acerca a pasos agigantados. A partir del 20 de noviembre y hasta el 18 de diciembre se jugará la primera copa del mundo de la historia en Medio Oriente.

Los jugadores de la selecciones mayores del Mundial se están preparando dentro de sus clubes, tanto en torneos locales como en competencias europeas.

Sin embargo, esta semana las selecciones tendrán la posibilidad de volver a juntarse para lo que es la última ventana FIFA de amistosos antes del Mundial. México, Argentina y el resto de las selecciones sudamericanas jugarán partidos amistosos, mientras que España jugará por la Nations League.

Los partidos se llevarán a cabo en la última fecha FIFA previa al Mundial de Qatar; es decir, a finales de septiembre. En tanto, selecciones como México ya tienen confirmados encuentros amistosos en noviembre, apenas unos días antes de la copa del mundo.

¿Cuándo y dónde empieza el Mundial de Qatar 2022? Fechas y calendario

Te presentamos los partidos que jugarán las selecciones de México, España y las de Sudamérica antes de que disputen el Mundial.

Partidos antes del Mundial de Qatar 2022

Argentina

Argentina vs. Honduras, 23 de septiembre, en el Hard Rock Stadium de Miami, EE.UU. Argentina vs. Jamaica, 27 de septiembre, en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, EE.UU.

La AFA no ha publicado los horarios de ambos partidos.

Brasil

Brasil vs. Ghana, 23 de septiembre, 7:30 pm ET, en el Stade Océane de Le Havre, Francia Brasil vs. Túnez, 27 de septiembre, 7:30 pm ET, en el Parque de los Príncipes de París, Francia

Ecuador

Ecuador vs. Arabia Saudita, 23 de septiembre, 1:00 pm ET, en el Estadio Real Murcia de Murcia, España Ecuador vs. Japón, 27 de septiembre, 1:30 pm ET, en la Spirit Arena de Dusseldorf, Alemania

España

España vs. Suiza (Nations League), 24 de septiembre, 2:45 pm ET, en el Estadio La Romareda de Zaragoza, España España vs. Portugal (Nations League), 27 de septiembre, 2:45 pm ET, en el Estadio Municipal de Braga, Portugal

México

México vs. Perú, 24 de septiembre, 9:00 pm ET, en el Rose Bowl de Los Ángeles, EE.UU. México vs. Colombia, 27 de septiembre, 10:00 pm ET, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, EE.UU. México vs. Iraq, 9 de noviembre, 3:00 pm ET, en el Estadio Montilivi de Gerona, España México vs. Suecia, 16 de noviembre, 3:30 pm ET, en el Estadio Montilivi de Gerona, España

Uruguay

Uruguay vs. Irán, 23 de septiembre, 12:00 pm ET, en la NV Arena de Sankt Pölten, Austria Uruguay vs. Canadá, 27 de septiembre, 12:00 pm ET, en el Estadio Nacional de Fútbol de Bratislava, Eslovaquia

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.