Cómo solicitar una plaza en el nuevo programa inmigratorio de EE.UU. para venezolanos, cuánto podrás estar y otras preguntas clave

No podrán aplicar al plan los venezolanos que hayan ingresado a Panamá o México de manera irregular después del anuncio de Estados Unidos del 12 de octubre, por lo que si quieres aplicar al plan y no has cruzado a uno de esos países, no lo hagas.

