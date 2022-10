OPINIÓN | Gabo Maestro

Días después de su muerte, un periódico español me encargó un grupo de reseñas sobre mis libros preferidos de Gabo. Al intentar escribirlas, me percaté de que había pasado demasiado tiempo con el ser humano y que debía volver a su literatura. Caminando por la Ciudad de México, hundida en la tristeza, me pregunté: “¿A quién extraño más, a quien siento como un padre o al escritor y Premio Nobel de Literatura?”. La respuesta era clara, a Gabo, el maestro, que, en su grandeza, lo contiene todo.

Tras un breve silencio colectivo, y al ver que nadie contestaba a su simple pregunta, García Márquez insistió: “¿Quién es Wendy Guerra?”. Y fue entonces cuando el director me señaló con el dedo y el escritor avanzó lentamente hacia mí, rodeado de alumnos y profesores, con mucha calma, lentamente, y como si bailara, se deslizó con ese dulce, sensual acento caribeño con el que acostumbraba a transitar el mundo. Me miró a los ojos, acomodó mi pelo, sonrió, tomó mis maletas y se dirigió al interior de la escuela. Gracias a la sensible intervención de la subdirectora, Lola Calviño, supo que conmigo se había cometido una injusticia, y decidió ir al fondo del problema.

–¿Quién es Wendy Guerra? –preguntó García Márquez en voz muy baja. Yo, a pesar de haberlo escuchado perfectamente desde la apartada esquina en la que me encontraba, no daba crédito a la situación. Así que me dije: “¡Ey, Wendy!, no hagas caso a tus pensamientos, ¡estás delirando!”.

El fin de semana anterior a la llegada del Premio Nobel de Literatura a la escuela, el director me pidió que me retirara de la instalación, pues según su criterio, yo no tenía la mejor puntuación, asistencia, ni aptitudes requeridas para acceder a sus clases.

