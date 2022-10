Sacerdotes y el Centro Nicaragüense de DD.HH. denuncian la detención de otro sacerdote en Nicaragua

La Iglesia Católica no se ha expresado sobre la detención de Martínez Gamboa. Un sacerdote de la Arquidiócesis de Managua que pidió no ser identificado, dijo a CNN que el sacerdote fue detenido en Managua pero que está incardinado en la Diócesis de León, aunque el obispo Sándigo no se ha referido al tema.

