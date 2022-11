¿Cuándo y a qué hora es el próximo sorteo de Powerball? ¿Cuál es el premio mayor?

El premio mayor es la cantidad que obtendría un ganador si tomara 30 cuotas anuales, aunque un ganador también puede elegir la opción en efectivo para obtener una sola suma global de menor valor. Para el premio mayor de US$ 1.900 millones, el ganador puede elegir entre recibir 30 pagos iguales de alrededor de US$ 63 millones por año o recibir un solo pago en efectivo de alrededor de US$ 929 millones.

