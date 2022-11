La hermana melliza de Aaron Carter homenajea al cantante un día después de su muerte: “Te amaba sin medida”

La banda New Kids on the Block también compartió sus condolencias en un comunicado en Twitter: “Estamos conmocionados y entristecidos por el repentino fallecimiento de Aaron Carter. Mandamos oraciones a la familia Carter. Descansa en paz, Aarón”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.