¿Por qué el premio mayor del Powerball alcanzó un récord? Gracias al presidente de la Fed, Jerome Powell

El premio mayor del Powerball más grande jamás ganado fue en enero de 2016, cuando tres afortunados dividieron un premio anunciado en US$ 1.586 millones. Cada uno tomó su parte del valor en efectivo, que sumó US$ 983,5 millones, que fueron US$ 54,4 millones más que el premio en efectivo en el sorteo “récord” de este lunes.

