Andy Taylor de Duran Duran revela que tiene cáncer en etapa cuatro y dice que ‘no hay cura’

En reacción a la carta del sábado, el cantante de Duran Duran, Simon Le Bon, dijo: “Es una noticia devastadora saber y descubrir que un colega… No un colega, un compañero, un amigo, uno de nuestra familia no va a estar aquí por mucho tiempo. Es absolutamente devastador. Amamos mucho a Andy y sabes, no me voy a quedar aquí y llorar. No creo que eso sea muy apropiado, pero así es como me siento”.

