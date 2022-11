Es un pésimo momento para comprar una casa. Pero esto es lo que debes saber si tienes que hacerlo de todas formas

Si los compradores hubieran hecho una oferta más baja y hubieran obtenido la casa por US$ 575.000, sus ahorros mensuales serían de US$ 78, dijo Kelly. Pero al reducir la tasa de interés en un punto porcentual, sus pagos se redujeron en US$ 340 al mes.

En septiembre, cuando las tasas hipotecarias rondaban el 5,75%, Kelly trabajó con prestatarios que compraban una casa de US$ 590.000. En lugar de ofrecer US$ 15.000 o US$ 20.000 por debajo del precio solicitado para reducir el costo de los pagos mensuales, los compradores pidieron una concesión del vendedor de US$ 15.000.

La desventaja: habrá que soportar las tasas altas por el momento. Existe cierto riesgo de que las tasas de interés no bajen, o al menos no mucho. Y si las tasas hipotecarias no bajan, podrías estar atrapado por un tiempo, dijo Delyse Berry, CEO y corredora principal de Upstate Down en Rhinebeck, Nueva York.

