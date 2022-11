¿Por qué Javier ‘Chicharito’ Hernández no está con México en Qatar 2022?

“Si no llega, como todo jugador profesional que no es tomado en cuenta, es apoyar a la selección desde lejos y seguir trabajando. No queda más”, agregó Hernández.

“En el caso de Javier Hernández simplemente me he definido por otros centros delanteros”, dijo el entrenador de México en conferencia de prensa a finales de septiembre de este año, de cara a un partido amistoso de México con Colombia antes del Mundial. “En el caso de Carlos Vela, él hace más o menos tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado a la selección de México y eso no cambió”.

