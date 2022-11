Mundial de Qatar 2022: ¿qué partidos se juegan hoy, 27 de noviembre? horarios y enfrentamientos

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Empezó la segunda ronda de grupos del Mundial de Qatar con partidos clave para el avance a la próxima fase para los Grupos E y F, que buscan avanzar a octavos de final.

El primer encuentro clave de este domingo es el de Japón vs. Costa Rica, con el equipo nipón llegando tras una histórica victoria ante Alemania (2-1) y los ticos que intentarán recuperarse de una histórica goleada frente a España (7-0). Una victoria de Costa Rica frente a Japón será clave para revivir las esperanzas de avanzar en Qatar, y Japón buscará una victoria para mantenerse en el liderazgo y pasar cómodamente a la próxima fase.

La segunda fecha del Grupo E también tendrá el enfrentamiento entre España y Alemania, en el que los alemanes quieren recuperarse de una derrota sorprendente ante Japón y mantenerse con vida en el Mundial. Perder contra España podría representar el fin del camino de Alemania en Qatar.

Entre tanto, la segunda fecha del grupo F tendrá a Bélgica enfrentándose a Marruecos. El primero llega con victoria 1-0 frente a Canadá, mientras que el equipo africano llega con un empate frente a Croacia. Y el segundo partido del Grupo F en esta segunda fecha enfrentará a Croacia y Canadá, que buscará una victoria para resucitar en un grupo en el que las oportunidades para avanzar están para todos.

Partidos de hoy, 27 de noviembre, en el Mundial de Qatar 2022

Japón – Costa Rica

Hora local en Qatar: 13:00 Estados Unidos: 5 a.m. (hora de Miami ) – 2 a.m. (horario del pacífico) México: 4 a.m. Colombia 5 a.m. Argentina 7 a.m. España 11:00 a.m.

Bélgica – Marruecos

Hora local en Qatar: 16:00 Estados Unidos: 8 a.m. (hora de Miami ) – 5 a.m. (horario del pacífico) México: 7 a.m. Colombia 8 a.m. Argentina: 10 a.m. España: 14:00

Croacia – Canadá

Hora local en Qatar: 19:00 Estados Unidos: 11 a.m. (hora de Miami ) – 8 a.m. (horario del pacífico) México: 10 a.m. Colombia 11 a.m. Argentina: 1 p.m. España: 17:00

España – Alemania

Hora local en Qatar: 22:00 Estados Unidos: 2 p.m. (hora de Miami ) – 12 a.m. (horario del pacífico) México: 1 p.m. Colombia 2 p.m. Argentina: 4 p.m. España: 20:00

