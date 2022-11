Cuándo se juegan los octavos, cuartos, las semifinales y la final del Mundial de Qatar 2022

urielblanco

(CNN Español) — El Mundial de Qatar 2022 continúa su curso. La fase de grupos ya entró en su última jornada, que es en la que se definirán la mayoría de los pases a octavos de final del torneo.

Algunas selecciones, como Francia, Brasil y Portugal, lograron avanzar incluso antes de iniciar la jornada 3 de grupos debido a que consiguieron victorias en sus dos primeros partidos, lo que les dio ventaja en puntos sobre sus rivales y, por ende, el pase a la fase eliminatoria.

Cabe recordar que a octavos de final clasifican las 16 mejores selecciones de la fase de grupos. Después de esta etapa, le siguen los cuartos de final con los ocho mejores equipos del torneo. Las semifinales enfrentan a los cuatro mejores y la final define el ganador del título.

Calendario completo del Mundial de Qatar 2022: partidos, horarios y fechas

¿Cuándo tendrán lugar cada una de estas fases en Qatar? Te decimos a continuación.

Las fechas de los octavos, cuartos, semifinales y final del Mundial de Qatar 2022

Octavos de final: se juegan el 3, 4, 5 y 6 de diciembre

3 de diciembre: dos partidos, uno a las 10 am ET (Países Bajos-Estados Unidos) y otro a las 2 pm ET 4 de diciembre: dos partidos, uno a las 10 am ET y otro a las 2 pm ET (Inglaterra-Senegal) 5 de diciembre: dos partidos, uno a las 10 am ET y otro a las 2 pm ET 6 de diciembre: dos partidos, uno a las 10 am ET y otro a las 2 pm ET

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

9 de diciembre: dos partidos, uno a las 10 am ET y otro a las 2 pm ET 10 de diciembre: dos partidos, uno a las 10 am ET y otro a las 2 pm ET

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

13 de diciembre: a las 2 pm ET 14 de diciembre: a las 2 pm ET

Tercer lugar: 17 de diciembre

A las 10 am ET

Final: 18 de diciembre

Se juega a las 10 am ET

