Exjefe de la inteligencia peruana dice que advirtió al presidente Pedro Castillo de presuntos actos de corrupción de su entorno

Fernández Latorre también destacó que, tras sus advertencias, no disculpa el accionar del presidente. “Las lágrimas de mi menor hijo por estar encerrado, por un hecho que no he cometido y que ese señor siga en el palacio pese a lo que la inteligencia le advirtió desde el primer momento, eso no se lo voy a perdonar ni a él ni a nadie”, concluyó en la entrevista para Panamericana TV.

CNN se comunicó con el Palacio de Gobierno para obtener su versión, pero aún no ha obtenido respuesta. Sin embargo, en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno este martes por la noche, Castillo dijo que no es corrupto y que pese a lo que dice un ex funcionario “nunca traicionaría a mi pueblo”.

