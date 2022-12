La sobresaliente interpretación de Brendan Fraser no es suficiente para salvar a “The Whale”

“Yo no voy a hospitales”, le dice Charlie, lo que me trae a la memoria la película “Leaving Las Vegas”, en el sentido de que el personaje central afirma sin remedio desde el principio que no tiene intención de enfrentarse o tratar la enfermedad que lo está matando poco a poco.

