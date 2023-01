“Nos tienen contra las cuerdas”: por qué EE.UU. y Alemania no logran ponerse de acuerdo para enviar tanques a Ucrania

“Una de las cosas en las que se ha centrado mucho el secretario Austin es que no deberíamos proporcionar a los ucranianos sistemas que no puedan reparar, que no puedan mantener y que a largo plazo no puedan permitirse, porque no es útil”, dijo Kahl este miércoles. “Y no se trata de noticias en los medios o de lo que es simbólicamente valioso, sino de lo que realmente ayudará a Ucrania en el campo de batalla”.

En lo que pareció ser una suavización de la postura alemana, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, que acaba de asumir el cargo esta semana, declaró este jueves por la noche a The New York Times que “no tenía conocimiento de que existiera tal vinculación” entre la necesidad de EE.UU. de enviar tanques para que Alemania los enviara. Pero no se comprometió en firme.

