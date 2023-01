Exclusiva CNN: Nos adentramos al proceso secreto para seleccionar a los primeros astronautas de la próxima misión a la Luna de la NASA

“No todos los astronautas son iguales cuando se trata de hacer bien su trabajo. No todos los astronautas son igual de buenos haciendo caminatas espaciales. No todos los astronautas son igual de buenos en robótica”, explica Reisman. “La norma es: si estás cualificado, estás cualificado. Si pasas la prueba, no debería importar. Pero cuando tienes misiones realmente complicadas, sí importa, y quieres poner a tu mejor equipo”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.