Visas laborales para Estados Unidos: qué son y qué tipos hay

“El proceso fue muy difícil, no por el proceso en sí, sino por todo lo que conlleva un cambio de país. Desde la parte emocional y psicológica hasta la logística de cambio. Sin embargo, es un proceso que volvería a hacer mil y una vez. Soy fiel creyente que lo que no te reta, no te transforma”, comenta.

“El abogado tiene que evaluar siempre factores como preparación académica, experiencia laboral, habilidad extraordinaria, etc. para poder recomendar opciones al solicitante. El otro factor es si se requiere patrocinador o no, no todos los solicitantes logran obtener patrocinio, y esto puede hacer el trámite más difícil”, dice la experta.

