Esta mujer olvidó sus AirPods en un avión. Pudo rastrearlos hasta la casa de un trabajador del aeropuerto

Ella ahora dice: “No puedo hacer suposiciones, pero lo que sé es que estaban en el bolsillo cuando me levanté, no me permitieron volver a mi asiento, y cuando el funcionario a bordo trajo [la chaqueta] ya no estaban allí. Cuando los rastreé, estaban en la casa de un empleado”.

“Me di cuenta incluso antes de haber bajado del avión”, dice ella. “Fui la penúltima en bajar del avión, así que le pedí a la azafata si podía volver a buscarla. Dijo que no: la ley federal me exigía que bajara del avión y me parara junto a ella a donde se llevan los cochecitos. Estaba cansada, ella dijo que me la traería, le dije que estaba bien”.

