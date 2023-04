Hugh Grant confiesa qué película quisiera eliminar de su currículum

“La cuestión es que me haría feliz destrozar mi página de IMDB, mi [currículum], porque realmente me especialicé en ser mal actor durante décadas”, dijo Grant. “Ahora he mejorado”.

Durante su participación en “The Late Late Show” para promocionar su nueva película, “Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves”, junto a su coprotagonista Chris Pine, Grant jugó al “Spill Your Guts or Fill Your Guts” (una versión de “verdad o reto”) con Pine y el presentador del programa, James Corden.

