Justicia de Brasil absuelve al actor Juan Darthés en el juicio por presunta violación a Thelma Fardin

Tras la decisión judicial que absuelve a Darthés, Fardín habló en conferencia de prensa y aseguró “por supuesto que la Justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento y patriarcal. Le quiero pedir a todas esas personas que se atrevieron a romper el silencio, a hablar después de esa conferencia en 2018, que no sientan que esto los adoctrina. No me adoctrinan a mí, por favor, que no las adoctrinen a ustedes, a las personas que están pasando por esto”.

