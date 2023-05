Bonos de la Patria en Venezuela: quién los recibe, cómo inscribirse, cuándo y lo que debes saber

Estos bonos son distribuidos de manera aleatoria, lo que significa que algunas personas los reciben mientras que otras no, y no hay una lógica clara detrás de las asignaciones. Además, no existe la opción de inscribirse por un bono en específico, por lo que solo queda esperar a que asignen alguno.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.