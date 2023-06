Lukashenko asegura que evitó que Putin “destruyera” al grupo Wagner

“A las cinco de la tarde me llamó y me dijo: Acepto todas sus condiciones. Pero… ¿qué debo hacer? Si nos detenemos, nos destruirán. Le dije: No lo harán, se lo garantizo, me encargaré yo mismo”, recuerda Lukashenko.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.