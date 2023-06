Muere Nicolas Coster, estrella de “Santa Barbara” y “Another World”, a los 89 años

Entre 1982 y 1988, Coster interpretó a David Warner, el padre de Blair Warner en la comedia de NBC “The Facts of Life”. Sus otros créditos incluyen “Murder, She Wrote”, “3rd Rock From the Sun”, “Dr. Quinn: Medicine Woman”, “Law & Order”, y protagonizó una serie en “The Bay” como el alcalde Jack Madison durante la década de 2010.

A lo largo de su carrera, Coster apareció en otras telenovelas notables como “As the World Turns” como Eduardo Grimaldi, como el gángster convertido en soplón Anthony Makana en “One Life to Live” y el secuestrador Steve Andrews en “All My Children”. Su primer papel en una telenovela fue en los años 60, cuando interpretó al profesor Paul Britton en “The Secret Storm”.

