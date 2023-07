Según un informe, un exempleado de OceanGate envió un inquietante correo electrónico en el que planteaba problemas de seguridad sobre el malogrado submarino Titán

“Me consideraría bastante audaz cuando se trata de hacer cosas que son peligrosas, pero ese submarino es un accidente a punto de ocurrir”, escribió Lochridge en el correo electrónico a Rob McCallum, un asociado del proyecto que se desvinculó por las preocupaciones de no clasificar el vehículo por una agencia de certificación marina, según informa The New Yorker.

“No quiero que se me considere un aguafiestas, pero me preocupa tanto que se mate a sí mismo y a otros en la búsqueda de aumentar su ego”, escribió David Lochridge sobre Stockton Rush, CEO de OceanGate, según The New Yorker. La empresa organizaba excursiones turísticas por US$ 250.000 el billete a los restos del Titanic, de 111 años de antigüedad.

