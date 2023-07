¿Cómo pueden impactar las temperaturas oceánicas récord a la temporada de huracanes de 2023?

Por ahora, no hay mucho digno de mencionar en el horizonte en cuanto al desarrollo de ciclones tropicales. El ciclón subtropical Don está serpenteando por el centro-norte del Atlántico pero no supone una amenaza para tierra. Los modelos de previsión no detectan ningún desarrollo esta semana. Las previsiones para la próxima semana apuntan a cierto desarrollo tropical, pero es demasiado pronto para confiar en cómo, si o cuándo podría materializarse.

