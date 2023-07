Así fueron los 4 años de gobierno del PSOE y Unidas Podemos: ¿qué han hecho y qué han logrado?

Uno de los acuerdos que más ha presumido este Ejecutivo de izquierda de forma recurrente es el de los sucesivos incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha aumentado un 20% en cuatro años. En enero de 2020, pocos días después de la formación del gobierno de coalición, el Consejo de Ministros anunció el aumento del SMI a unos US$ 1.066 por mes, alrededor de US$ 56 más respecto del tope vigente en 2019. Un incremento que alcanzó los US$ 1.083 en 2021, US$ 1.122 en 2022 y US$ 1.212 en 2023.

