Brasil rechaza la solicitud de EE.UU. de extraditar a presunto espía ruso

Esta imagen muestra a Vladimirovich Cherkasov al llegar a Brasil, según la denuncia presentada por la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia. Crédito: US Attorney’s Office of the District of Columbia

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.