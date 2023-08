El camino poco probable de Angus Cloud: así pasó de mesero a actor célebre

“No me gusta que la gente me identifique en la calle”, dijo a iD. “Soy muy paranoico. Siento que siempre estoy mirando por encima del hombro. Siempre me muestro cariñoso con la gente que se me acerca, pero hay gente que viene corriendo y me pone el teléfono en la cara. Oye, no soy un payaso de feria”.

“No lo sé, pero por lo visto, como me encontraron en la calle, supongo que el personaje de Fezco [nunca debió quedarse]. Ni siquiera sé cómo pasó”, dijo a la publicación. “Nunca vi el guión. Nadie me lo dijo. Creo que Jacob me lo dijo un día que estábamos rodando el piloto y me dijo: ‘Ah, sí, ¿no lo sabías? Tu personaje recibe [imita que le disparan]”.

“Me molesta cuando la gente dice: ‘¡Debe ser tan fácil! Tienes entrar y ser tú mismo'”, le dijo Cloud a Variety el año pasado. “‘¿Por qué no vas y lo haces tú?’ No es tan simple. Aporté mucho al personaje. Puedes creer lo que quieras. No tiene nada que ver conmigo”, añadió.

