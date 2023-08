Pence asegura que “cumplirá la ley” si lo llaman a testificar en el juicio contra Trump sobre las elecciones de 2020

“No tengo planes de testificar, pero, siempre cumpliremos con la ley. Sin embargo (…) no sé cuál será el camino de esta acusación”, le dijo a Dana Bash de CNN en una entrevista que se emitió este domingo en “State of the Union”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.