“No es una conducta normal”: esto dicen Chris Christie, DeSantis y otros rivales republicanos de Trump en 2024 sobre la acusación de Georgia

“Estas son persecuciones politizadas a través del enjuiciamiento”, dijo Ramaswamy. “Sería mucho más fácil para mí si Donald Trump no estuviera en esta primaria, pero no es así como quiero ganar esta elección. La forma en que hacemos las elecciones en Estados Unidos de América es que nosotros, la gente, todos ustedes, podemos decidir quién gobierna, no el estado policial federal”.

