Congreso de Costa Rica aprueba en primer debate el proyecto de reforma del Código del Trabajo, que actualiza las jornadas laborales excepcionales

La diputada Montserrat Ruiz, del partido Liberación Nacional, dijo a CNN que el proyecto ignora que en las relaciones laborales el poder lo ejerce el patrono, por lo que la jornada no es voluntaria, “si el trabajador no la acepta lo despiden o no lo contratan”.

