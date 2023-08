El huracán Hilary provoca una advertencia histórica de tormenta tropical para California mientras el suroeste se prepara para lluvias peligrosas e inundaciones

“Esperamos que la tormenta no cause ningún daño y, lo que es más importante, que no se pierdan vidas”, dijo el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, en una conferencia de prensa este viernes. “Pero nos prepararemos para el peor de los casos, no solo para ayudar a las personas aquí en nuestro condado, sino que si no nos vemos afectados o afectados, nos convertiremos en un recurso para otros condados vecinos según sea necesario”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.