ANÁLISIS | ¿Por qué la mayoría de los rivales republicanos de Trump no lo ataca?

El exrepresentante de Texas Will Hurd, otro crítico de Trump, no subió al escenario del debate, y la gran mayoría de los republicanos (83%) no ha oído hablar de él lo suficiente como para formarse una opinión. Entre los que sí lo han hecho, Hurd tiene una tasa neta de favorabilidad similar a la de Hutchinson: un 4% lo ve favorablemente y un 11% desfavorablemente. Esto no es sorprendente, dado que Hurd ha señalado que no apoyaría a Trump si el expresidente fuera el candidato.

Esto no significa que Christie no tenga una base de apoyo dentro del Partido Republicano. Una encuesta del New York Times/Siena College de julio ilustra bien este punto.

