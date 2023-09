Elecciones en Argentina: ¿Por qué la participación de los inmigrantes es tan baja en la Ciudad de Buenos Aires?

Estefanía explica que no va a darse por vencida: “En estas elecciones lo volveré a intentar porque nunca he votado y me encantaría… y más que son elecciones importantes“.

Nicolás Fernándes es un comerciante de 35 años con nacionalidad canadiense. Vive en Buenos Aires desde los 4 años, pero nunca logró votar en una elección. “En las PASO no voté, me enteré de que se podía votar porque mi viejo mandó que había votado por primera vez. Pero yo cuando me fijé en el padrón, no estaba“, explica. Además, agrega que John, su papá de nacionalidad portuguesa, tampoco estaba en el padrón online, pero se acercó a la escuela donde votaba su familia y encontró su nombre en una de las listas. De esta manera, a sus 61 años, votó por primera vez en Argentina.

Lo mismo sucedió con Léa Roger, de 26 años que reside en la Ciudad de Buenos Aires desde hace 6. Leah es francesa y milita para un partido político desde la pandemia. “Yo vivo acá hace seis años, entonces ya estoy muy involucrada en la vida acá y me parece importante poder votar. Pero no me puede inscribir en el registro de extranjeros votantes y tampoco voy a poder para las generales ahora“, explica decepcionada.

