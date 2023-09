ANÁLISIS | Aumentan los enfrentamientos entre Trump y su némesis legal, el fiscal especial Jack Smith

Pero su investigación sobre la interferencia electoral no está terminando, Zachary Cohen y Paula Reid de CNN informaron este martes. El equipo del fiscal especial está centrando sus preguntas en el papel de la exabogada de Trump, Sidney Powell. Según facturas obtenidas por CNN, la organización sin ánimo de lucro de Powell, Defending the Republic, contrató a empresas forenses que acabaron accediendo a equipos de votación en cuatro estados indecisos ganados por Biden: Georgia, Pensilvania, Michigan y Arizona. Powell ya se ha declarado inocente de los cargos penales en Georgia. También ha sido identificada por CNN como una de las co-conspiradoras no acusadas de Trump que figuran en la acusación electoral federal de Smith. No está claro de inmediato cómo el recién revelado afluente de la investigación encaja en su sondeo más amplio. La oficina de Smith declinó hacer comentarios.

