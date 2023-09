Tras los dichos de Milei, realizan una “misa en desagravio del papa Francisco”

Los organizadores explicaron que se eligió ese lugar porque hasta allí llegaba el entonces arzobispo de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio (hoy Francisco), en autobús y caminando entre los pasillos para encontrarse con los vecinos y curas, recordando también que “siempre fue muy querido” en el barrio. “Los que lo agravian, en general, no conocen estos lugares como los conocía él, por eso hablan de pobrismo, de planes sociales… Yo sé lo que es que no haya nada. Esta gente, muchas veces no pasó por esto”, sostuvo a CNN el padre “Pepe” Di Paola, quien estuvo a cargo de esa diócesis durante varios años.

