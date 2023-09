ANÁLISIS | La investigación de juicio político contra Biden es la más previsible de la historia de EE.UU.

Algunos observadores han sugerido que la investigación podría comprarle al presidente un espacio para escapar de un enfrentamiento con la derecha sobre el gasto que podría cerrar el Gobierno. Pero no es seguro que McCarthy pueda apaciguar a los miembros de esa manera. Y su advertencia de este martes de que una investigación de destitución no se traduce necesariamente en una destitución real parece difícil de tomar en serio, ya que tendría que enfrentarse a los legisladores pro-Trump para detenerla una vez que cobre impulso, incluso si no consigue sacar a la luz los pasos en falso de Joe Biden. Uno de los críticos más feroces de McCarthy, el representante de Florida Matt Gaetz, por ejemplo, desestimó el anuncio de este martes como “pasos de bebé”.

McCarthy no citó ninguna prueba de irregularidades cometidas por Joe Biden cuando anunció la apertura de una investigación sobre el juicio político. Y no sometió la decisión a votación en el pleno de la Cámara —como dijo que haría y por lo que criticó en su día a la entonces presidenta Nancy Pelosi por no hacerlo—, en medio de señales de que los republicanos más moderados, críticos con sus esperanzas de mantener la mayoría, temen pagar un precio por la medida en 2024.

McCarthy argumentó que la investigación de la destitución era el siguiente paso “lógico” en medio de las afirmaciones republicanas —hasta ahora no probadas— de que Biden se enriqueció con las empresas de su hijo Hunter cuando era vicepresidente. La impugnación parecía ser el siguiente paso lógico, pero no tanto desde el punto de vista probatorio como político, ya que la iniciativa fue impulsada por republicanos de línea dura, incluidos muchos miembros que votaron para no certificar la victoria de Biden en 2020. La mayoría republicana de la Cámara de Representantes, que ha permanecido esclava de Trump, sirve ahora como brazo de su intento de recuperar la Casa Blanca el año que viene.

