Taylor Swift y Sophie Turner salen juntas en Nueva York y causan revuelo en redes

Al principio, esta no fue la ruptura más amistosa, y el consenso general ha sido que “You All Over Me” y “Mr. Perfectly Fine” tenían relación con Jonas, aunque Swift nunca lo ha confirmado y ambos hicieron las paces a lo largo de los años.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.