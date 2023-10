Se ha demostrado que las fanfarronadas y el espectáculo político de Trump funcionan, como lo demuestra su enorme ventaja en las primarias presidenciales del Partido Republicano. Pero los acontecimientos detrás de la gran puerta de madera de la sala del tribunal, donde un expresidente de rostro sombrío pasó el día, no podrían haber creado un mayor contraste y alertado de que no podrá desestimar sus juicios penales del año electoral con el teatralidad en la que es tan hábil. Trump puede presumir de su riqueza y su cartera de bienes raíces afuera, pero en la sala del tribunal de Engoron, un triplex de la Torre Trump de 1.000 metros cuadrados es solo eso. No puede transformarse mágicamente en uno de 3.000 metros cuadrados, como afirma la demanda de James según las evaluaciones de Trump de su propiedad y, en última instancia, de su patrimonio neto. Engoron escribió en su sentencia sumaria que este solo acto resultó en una sobrevaluación de entre US$ 114 y US$ 207 millones.

