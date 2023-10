¿Quiénes son los artistas que más premios Grammy han ganado en la historia?

View this post on Instagram A post shared by Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Mark Tutton de CNN señala que es “difícil sobrestimar” la contribución de Jones a la música estadounidense. Su trabajo más conocido incluye la producción del álbum más vendido de todos los tiempos, “Thriller” de Michael Jackson, la dirección y producción de la grabación del exitoso sencillo “We Are the World”, la coproducción y composición de la banda sonora de la película de Steven Spielberg “The Color Purple” y estuvo a cargo de la producción ejecutiva de la serie de televisión “The Fresh Prince of Bel-Air”.

