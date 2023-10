Identifican a la última víctima del “Asesino de la cara feliz” décadas después de su muerte

Durante años, los investigadores trabajaron para averiguar la identidad de los restos óseos de la última víctima. En el momento de su muerte, Kjellenberg era una vagabunda y no tenía trabajo conocido, dijo Aden. En 2007, un forense realizó una reconstrucción facial para ayudar a identificarla, pero no generó ninguna pista, según la oficina del sheriff del condado de Okaloosa. Un año después, envió los restos para un examen antropológico adicional. También se enviaron muestras al laboratorio del FBI para realizar análisis de ADN e introducirlas en la base de datos del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas.

Dijo a los investigadores que ella empezó a gritar y no paraba. No se le permitía llevar pasajeros no autorizados en su camión, y no quería llamar la atención del guardia de seguridad, por lo que le puso el puño contra el cuello y le colocó bridas alrededor de la garganta. Los investigadores visitaron al asesino en la prisión el mes pasado, en el aniversario del día en que se encontró el cadáver hace 29 años, y le convencieron para que confesara, según Aden.

