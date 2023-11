La segunda persona en recibir un trasplante de corazón de cerdo muere casi seis semanas después de la cirugía

En enero de 2022, la Universidad de Maryland también realizó la primera operación experimental de este tipo a David Bennett, de 57 años, que falleció dos meses después de la intervención. Aunque no hubo signos de rechazo en las primeras semanas tras el trasplante, la autopsia concluyó que Bennett murió finalmente de insuficiencia cardíaca debido a “un complejo conjunto de factores”, entre ellos el estado en que se encontraba antes de la operación. Un estudio de caso publicado en la revista académica The Lancet señaló también que había pruebas de la presencia de un virus porcino que no se había identificado anteriormente.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.