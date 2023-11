Disney planea reducir US$ 2.000 millones en costos para lograr que el streaming sea rentable

Mientras tanto, la empresa sigue perdiendo dinero en su negocio de streaming Disney+, pero consiguió reducir significativamente sus pérdidas en esa división. Disney+ nunca ha dado beneficios. Tras un aumento de los precios, los ingresos de Disney+, Hulu y los servicios de streaming relacionados que no incluyen ESPN+ aumentaron un 12% el trimestre pasado, y sus pérdidas se redujeron a US$ 420 millones, frente a los US$ 1.400 millones del mismo trimestre del año anterior.

