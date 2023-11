Productora de Robert De Niro deberá pagarle US$ 1,2 millones a una exempleada tras juicio civil

Según el diario The New York Times, Richard C. Schoenstein, abogado de De Niro y Canal Productions, dijo el jueves fuera del tribunal que “el señor De Niro ha sido exonerado”, pero que no estaba seguro de si Canal Productions planea apelar el veredicto.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.