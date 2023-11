Michael J. Fox inspiró a Matthew Perry y así le mostró su agradecimiento

Cuando Perry estaba promocionando su entonces nuevo libro de memorias “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” el año pasado, habló de haber crecido cuando Fox era de lo más famoso en Hollywood con su exitosa serie de televisión “Family Ties” y la franquicia “Back to the Future”.

Fox habló recientemente de Perry, quien murió el mes pasado a los 54 años, durante la gala “A Funny Thing Happened On The Way to Cure Parkinson”.

