El whisky “más codiciado” del mundo se vende por US$ 2,7 millones

Otros 12 fueron etiquetadas por el artista pop Sir Peter Blake, mientras que las dos restantes se publicaron sin etiquetar. De las que no tienen etiqueta, una fue pintada a mano por el artista irlandés Michael Dillon y se convirtió en la primera botella de whisky en superar el millón de libras (US$ 1,2 millones) cuando se vendió en 2018 por 1,2 millones de libras (US$ 1,5 millones), dijo la casa de subastas en su sitio web.

En 2019, Sotheby’s vendió una botella de The Macallan 1926 adornada con una de las 14 etiquetas Fine and Rare, por £1,5 millones (US$ 1,9 millones), lo que la convirtió en ese momento en la botella de vino o licor más cara jamás subastada.

Sotheby’s esperaba recaudar entre £750.000 y £1,2 millones (US$ 934.274 y US$ 1,4 millones), pero se llevó una sorpresa cuando la preciada botella se vendió por la impresionante suma de £2.187.500 (US$ 2.724.967), lo que la convierte en un “nuevo récord para cualquier botella de licor o vino vendido en una subasta”, dijo la casa de subastas a la agencia de noticias AFP.

