Asamblea de Ecuador retomará el juicio político contra el expresidente Lasso por presunto peculado

En una entrevista con CNN el mismo día que decretó la “muerte cruzada”, Lasso afirmó que su decisión frenó un “plan macabro” que tenía como objetivo tomar las instituciones para garantizarse impunidad. Además, aseguró que con esa medida no pretendía esquivar el juicio político en su contra. “Yo quise ir a defenderme porque soy inocente, porque no he cometido peculado y porque de manera abusiva pretendían destituirme sobre la base de unos contratos suscritos en el Gobierno anterior”, puntualizó Lasso a CNN

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.