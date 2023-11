Estados Unidos presiona a Israel para que retire a los civiles si decide atacar el sur de Gaza

Quedan muchas preguntas sobre “el día después” de la guerra en Gaza, incluido quién asumirá en última instancia la autoridad para gobernar el enclave. Muchos aliados de Estados Unidos tienen la sensación de que Hamas no puede ser completamente derrotado militarmente, pero también entienden que Israel no se retirará de Gaza hasta que sienta que la seguridad del país ya no está en riesgo, dijo a CNN un alto diplomático europeo que trabaja directamente en los temas.

