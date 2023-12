OPINIÓN | La saga del maravilloso congresista republicano George Santos

Santos, con su habitual costumbre de enredarlo todo -hasta su prestigio y dignidad- y ante la amenaza de una expulsión, propuso que no renunciaría a su cargo pero que no se presentaría a la reelección en 2024. Expulsarlo de la Cámara de Representantes tenía su tela: Santos no había sido encontrado culpable de sus acusaciones, lo que propiciaría, como en varios casos anteriores, una salida automática de su cargo. El otro camino, ya tomado, fue la expulsión por votación, pero hacía falta dos tercios de la Cámara de Representantes, lo que implicaría que al menos 77 de sus colegas republicanos debían votar por ella. Fueron 105 los republicanos que apoyaron la moción y con ese gesto probaron su calidad. Les importó más conservar la debida ética para el órgano legislativo que integran, que mantener a un mitómano como Santos, para subrayar su mayoría política.

Oh, querido George, ¿por qué no fuiste más calculador al elegir ser político? Te repito, podías haber sido también un mago. Habrías dado rienda suelta a tu creatividad y no habrías corrido peligro al verte frente a un juez. Y para los que no han vivido de cerca la saga del maravilloso congresista George Santos, aquí les expongo algunas de las acusaciones legales más más graves que enfrenta y algunas divertidas interrogantes que lo convierten en un enigma viviente: Según la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, Santos mintió a sus donantes y usó su dinero para realizar compras en Hermes y Only Fans. Usó el dinero de la campaña para viajes personales y Botox. Mintió para cobrar prestaciones por desempleo. Cometió robos de identidad. Mintió al Congreso. Se reembolsó préstamos que nunca hizo. Mintió acerca de fundar una organización benéfica para animales. Estafó a un veterano discapacitado cuyo perro se estaba muriendo. Es posible que haya estafado también a un criador de perros amish con un cheque sin fondos. En noviembre Santos respondió en su cuenta de Twitter que el informe era una “repugnante y politizada difamación”.

Aunque, mirándolo bien, George Santos como político era un verdadero desperdicio de talento. Equivocó su carrera. Habría sido un buen novelista, un conocido actor, un líder religioso y en general, cualquier profesión que transforme legalmente la realidad en un agradable objeto de arte o de consumo. Su osadía conoció pocos limites: se declaró judío, pero a veces decía ser católico; dijo que su madre estuvo presente en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, pero en realidad no estaba en el país. En una entrevista con The New York Post, Santos admitió que “embelleció” su currículum cuando se postuló como candidato al Congreso

